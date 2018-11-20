Девять самых вероятных вариантов гибели человечества перечислили специалисты

Специалисты назвали девять самых вероятных сценариев гибели человечества, которая может произойти в будущем. Данные варианты перечислены в материале, который некоторое время назад появился в российских СМИ.

Как пишет kp.ru, сотрудники фонда «Глобальные вызовы» подготовили доклад, в котором обозначили следующие угрозы существованию людей.

1. Ядерный конфликт

2. Последствия применения биологического или химического оружия

3. Глобальное потепление

4. Коллапс экологической системы на Земле

5. Массовое распространение среди населения планеты новой, неизлечимой болезни

6. Столкновение Земли с космическим телом, например, с астероидом

7. Извержение супервулкана

8. Сбой в ходе применения разработок в области солнечной геоинженерии

9. «Бунт» искусственного интеллекта против человечества

Ранее сообщалось, что американское агентство NASA предупредило о новой угрозе для Земли.