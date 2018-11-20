На Донбассе исчез автор статьи про предателя среди военного командования

Возможно его задержала контрразведка официального Донецка. Он пропал из всех социальных сетей. Натан Донецкий внезапно удалил свои странички «В контакте» и на Фейсбуке, где регулярно выступал с достаточно острыми комментариями в адрес властей ДНР.

«Я не могу до него дозвониться еще с четверга», — сообщил «Аргументам недели» по телефону специальный корреспондент АН Сергей Среда. Он сейчас находится на Донбассе и хорошо знаком с Натаном: «Последнее время он работал над материалом про одного из предателей в высшем военном командном составе армии ДНР».

По словам Сергея Среды, он видел публикацию на тему, которой интересовался Натан. Статья была опубликована в конце прошлой недели. Ее даже успели заметить какие-то украинские издания. Они сделали свою компиляцию из преданной огласке фактуры.

«Не могу с точностью сказать, что Натан был причастен именно к этой публикации. Как раз по этому поводу я и пытался дозвониться до него, чтобы узнать он автор или нет. Но дозвониться не получилось», — пояснил Сергей Среда московской редакции АН.

Спецкор «Аргументов недели» добавил, что как раз в четверг и пропали странички Натана из всех социальных сетей. Это произошло одновременно с удалением всех статей на донецком ресурсе, специализирующемся на инсайде. Последней из них была публикация про офицера-предателя. В ней рассказывалось о командире одного из крупных воинских соединений армии ДНР уровня полка. Автор статьи рассказал о контрабандных схемах, в которых тот замешан. Кроме того, высший офицер был замечен в связях с украинской стороной. В октябре он выезжал на подконтрольную Украине территорию. Сообщалось, что там предатель встречался с украинскими разведчиками.

Как уже говорилось, сразу же после публикации этого материала сначала пропал Натан Донецкий. Потом исчезли все статьи с площадки, на которой текст был опубликован.