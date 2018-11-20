Рассчитываем на землю

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором парламентарии обсудили вопросы эффективности использования земельных участков, находящихся в краевой собственности.

Принимая во внимание, что в крае земельный фонд является одним из базовых источников формирования доходной части бюджетов всех уровней и главным средством производства в сельском хозяйстве, а зачастую единственным гарантом занятости сельского населения, Юрий Бурлачко отметил, что «вопрос эффективного использования земельных участков краевой собственности на особом контроле Законодательного Собрания» и передал слово руководителю департамента имущественных отношений Краснодарского края Александру Шеину. Он ознакомил парламентариев с результатами этой работы в 2018 году. Так, по состоянию на 1 ноября текущего года в пользовании у хозяйствующих субъектов находится порядка 493 тыс. га земель госсобственности края. На правах аренды используется еще 458 тыс. га земли, сумма арендной платы за которую составляет 2,3 млрд. рублей. Всего по арендным платежам за землю за 10 месяцев этого года в краевой бюджет поступило более 1,6 млрд. рублей, что на 57 млн. превышает показатель прошлого года. Также за отчетный период заключено 212 договоров купли-продажи земельных участков площадью 8,5 тыс. га, доход от продажи составил 628 млн. рублей, что на 44 процента превышает показатель 2017 года. По словам руководителя департамента, ведомство проводит активную работу по вовлечению в оборот свободных земель краевой собственности. Однако по состоянию на 1.11.2018 остаются не вовлеченными в оборот более 100 тыс. га земли, в том числе 95 процентов сельхозназначения. Также департаментом осуществляется претензионно-исковая деятельность. Так, в результате работы с задолженностью по арендной плате в этом году добровольно оплачено 926 претензий на сумму в 106 млн. рублей. В суд подготовлено и направлено 742 иска в размере 217 млн. В своем выступлении вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко отметил стабильность наполняемости краевого бюджета за счёт земельных платежей и даже некоторый их рост. - Это характеризует работу департамента с положительной стороны. Вместе с тем 103 тысячи гектаров кубанской земли остаются не вовлеченными в оборот. Согласен, на то есть объективные причины, но устранение препятствий к этому на ближайший период, полагаю, должно стать приоритетным направлением в работе ведомства, – прокомментировал работу департамента Сергей Усенко. Юрий Бурлачко поинтересовался, какие меры предпринимаются для устранения обозначенных проблем. Было отмечено, что зачастую это связано с нестыковками градостроительного и земельного и гражданского законодательства.

- Градостроительные планы должны быть объективными, конкретными и актуальными. Это задача для всех. При необходимости их корректировки депутаты окажут посильную помощь органам исполнительной власти или местного самоуправления, – отметил спикер ЗСК. Также депутаты интересовались и такими вопросами, как продолжение политики долгосрочной аренды земель, находящихся в госсобственности, сложностями, возникающими при переводе земель сельхозназначения в земли промышленности, рисками при принятии муниципальных объектов здравоохранения в краевую собственность и другими. - Вопрос достаточно сложный. Ведь земля – это наш самый главный ресурс. Эти вопросы касаются широкого круга хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления. То есть работа на пике. И на наш взгляд она получается. Хотя и нерешенные вопросы остаются, – подытожил Юрий Бурлачко. По итогам обсуждения депутатами принята резолюция. В ней краевому департаменту имущественных отношений рекомендовано продолжить работу по вовлечению в оборот земельных участков краевой собственности, принять меры к устранению препятствий этому. Департаменту по архитектуре и градостроительству Краснодарского края предложено совместно с органами местного самоуправления Краснодарского края проанализировать и в последующем откорректировать градостроительную документацию, в части имеющихся препятствий по вовлечению земли в оборот.