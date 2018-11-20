В ГД предложили неработающим гражданам самим платить страховые взносы

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий всем неработающим гражданам России самостоятельно уплачивать все страховые взносы в социальные фонды. Отказавшихся ожидают штрафные санкции.

В настоящее время за официально трудоустроенных граждан страховые взносы перечисляет работодатель. Размер этих взносов составляет 30% от дохода работника: 22% идут в Пенсионный фонд, 5,1% - в ФОМС и 2,9% - в соцстрах. При этом около 18 миллионов граждан РФ официально нигде не работают. Многие из них фактически являются самозанятыми, отмечает автор законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Официально неработающие граждане, тем не менее, в полном объеме получают социальные гарантии. Депутат считает несправедливым такое положение дел, и потому подготовленный им законопроект «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков» предлагает гражданам самостоятельно уплачивать все страховые взносы, исходя из размера минимальной оплаты труда. Тех, кто не станет этого делать, ожидают штрафные санкции. Предложенные изменения в законодательстве относятся к официально неработающим гражданам трудоспособного возраста, сообщает «РГ».