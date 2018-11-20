Наша военная база на Кубе будет морской?

На встрече Владимира Путина с военными в Сочи, дискуссия о наших базах на Кубе и во Вьетнаме была продуктивной, но недолгой.

Как рассказал «Аргументам недели» помощник одного из присутствующих на совещании, «обсуждался и еще будет обсуждаться широкий круг вопросов, в том числе и возможности создания центра радиоразведки на Кубе и базы ВМФ во Вьетнаме».

По его словам, в Камрани уже создается объект обслуживания наших кораблей, их докования и пополнения запасов. «Конечно, полноценной базой его назвать нельзя», - подчеркнул он.

«По Кубе все еще сложнее. Первое – Гавана уже ответила, что ничего похожего на Лурдес не будет. Не те у них уже отношения с США. Второе. Стоимость такого нового объекта десятки миллиардов долларов. Пока принято решение обеспечить постоянное боевое дежурство на Кубе нашего разведывательного флота. Это реально. Все остальное – фантазии», - подчеркнул источник.