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Свастика в день столетия Латвии
20 ноября 2018, 09:50 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Праздник, посвященный Дню Независимости Латвии, уже отгремел. Но в социальных сетях жители страны продолжают обсуждать людей, которые ходили по улицам Риги с флагами со свастикой. Ходили совершенно спокойно. Странная тенденция. Почему это «шествие» не прекратили правоохранительные органы? Видимо, происходящее в Латвии, поддерживается как властью, спецслужбами, так и видимо «кураторами» из посольства США.
По оглашению, в Латвии «данный символ» считается как «древняя» латышская свастика, которая не имеет ничего общество с фашизмом. Но это, исключительно, по оглашению! А по умолчанию? Что хотели сказать эти люди? Какой идеологии они придерживаются?
Алла Березовская, журналист, редактор Baltnews: «Мне плевать, в какую сторону направлены концы свастики – они прокалывают мне душу! Мне все равно, как некоторые псевдо-умники называют этот знак – для меня это главный фашистский символ! Символ страшной войны за всю историю человечества! Войны, в которой погибли более 50 миллионов жителей нашей планеты. Войны, в которой были сожжены в крематориях, расстреляны в гетто и замучены насмерть 6 миллионов моих соплеменников. Войны, в которой полегли десятки советских солдат, ценой своей жизни спасших Европу от этой мерзкой свастики!
И я считаю, что абсолютно недопустимым демонстрировать в европейской стране этот фашистский символ, даже повернутый в другую сторону! Пусть этот гребаный огненный крест горит синим пламенем, обжигая руки тех, кто сегодня под ним марширует!»
Помните прекрасный фильм режиссера Татьяны Лиозновой « Семнадцать мгновений весны»? Помните! А помните, как господин Мюллер говорил о возрождении фашизма? Нет? Напомню!
«Это обращение к нашим детям! Тем, кому сейчас год или три! Тем, кому сейчас десять, мы не нужны. Они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, которые сейчас ничего не смыслят!!!будут говорить о нас как о легенде!! А легенду нужно подкармливать! Надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Те слова, которые будут жить! Как только и где –нибудь вместо слова «Здравствуй» произнесут « Хайль»… Знайте! Нас там ждут! И оттуда начнется наше возрождение!»
Какие пророческие слова. Страшно, еще двадцать лет назад, было услышать такое «напутствие».
Если это так, то куда идет страна, какие тенденции раскручиваются в государстве и что можно построить на этой идеологии еще через 100 лет?
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