Власти так и не решили, что же делать с трупом керченского стрелка

То, что его всё никак не закопают, у многих вызывает недоумение – мол, чего его держат в морге то? Власти, успокаивая волнующихся, обосновали задержку с погребением необходимостью проведения различных экспертиз, пишут «Аргументы недели-Керчь».

А на самом деле, причина, как мне кажется, в другом. Есть опасение, что могилу осквернят, и это вызовет новую информационную волну и снова всколыхнет, кажется уже подзабытые воспоминания о чудовищном преступлении. И осквернять её могут снова и снова. А как запретить? И не ставить же возле могилы убийцы охрану! Росгвардейцы, охраняющие покой Владислава РОСЛЯКОВА – такая картина может привидится только в безумном чьём-то сне.

Вдобавок, чьи-нибудь цветы, положенные на могильных холмик, могут быть восприняты как знак симпатии не только к изуверу, но и к его изуверским психологеммам – а это уже плевок в идейную гущу города-героя.

Кто-то предложил труп кремировать, кто-то – похоронить в неизвестном месте. Решают и думают.

Решают и думают, как правильнее вбить последний гвоздь в гроб того кошмарного события.