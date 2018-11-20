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Власти так и не решили, что же делать с трупом керченского стрелка
20 ноября 2018, 09:40 [«Аргументы Недели», Б.АЗАР для «Аргументов недели – Керчь» ]
То, что его всё никак не закопают, у многих вызывает недоумение – мол, чего его держат в морге то? Власти, успокаивая волнующихся, обосновали задержку с погребением необходимостью проведения различных экспертиз, пишут «Аргументы недели-Керчь».
А на самом деле, причина, как мне кажется, в другом. Есть опасение, что могилу осквернят, и это вызовет новую информационную волну и снова всколыхнет, кажется уже подзабытые воспоминания о чудовищном преступлении. И осквернять её могут снова и снова. А как запретить? И не ставить же возле могилы убийцы охрану! Росгвардейцы, охраняющие покой Владислава РОСЛЯКОВА – такая картина может привидится только в безумном чьём-то сне.
Вдобавок, чьи-нибудь цветы, положенные на могильных холмик, могут быть восприняты как знак симпатии не только к изуверу, но и к его изуверским психологеммам – а это уже плевок в идейную гущу города-героя.
Кто-то предложил труп кремировать, кто-то – похоронить в неизвестном месте. Решают и думают.
Решают и думают, как правильнее вбить последний гвоздь в гроб того кошмарного события.
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