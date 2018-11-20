Как избежать обвинений в харассменте, посоветовали юристы

Флиртуя с женщиной в надежде на близкие отношения, мужчина порой и не подозревает, в какие неприятности в дальнейшем может вляпаться. Между тем прокатившаяся по миру волна харассмент-скандалов – это только начало.

Как показала практика недавнего времени, докатившаяся и до России, обвинить в совершении насильственных действий сексуального характера можно практически любого мужчину. И даже если вина не будет доказана (потому что это было сто лет назад, да и было ли вообще?), пятно на его репутации останется на всю жизнь. Юристы дали несколько советов, как избежать подобных обвинений.

Никогда не используйте силу и не заставляйте женщину вступать с вами в близкие отношения. Ваше брутальное поведение будет расценено как попытка физического насилия. В случае, если вы не уверены, хочет ли она продолжать – задайте прямой вопрос.

Не ставьте себе целью вступить в близкие отношения с женщиной. Женщина не обязана платить вам интимом за приятно проведенный вечер, и вправе сама решать, хочет ли она вообще близких отношений с вами. Хотите «выиграть соревнование» - идите в спортзал, а не в постель.

Помните, что согласие, данное женщиной в состоянии опьянения, является юридически ничтожным. Равно как и ваше опьянение не может служить оправданием неспособности контролировать свои действия, а значит – не освобождает вас от ответственности. Всегда помните о возможных последствиях своего поведения, приводит рекомендации юристов «Спид-инфо».