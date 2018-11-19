Экс-депутата Верховной Рады В. ГАНЫША признали в Украине виновным в госизмене
19 ноября 2018, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшего депутата Верховной Рады АРК Василия ГАНЫША признали в Украине виновным в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы, пишут «Аргументы недели-Крым».
Приговор был вынесен сегодня, 19 ноября, Днепровский районным судом Киева. Суд посчитал, что ГАНЫШ способствовал «подрывной деятельности» России, когда принимал участие в голосовании за конституцию Крыма в 2014 году.
«Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству», – пишет «Крым.Реалии».
Кроме того, экс-депутат должен будет выплатить 5,7 тысячи гривен судебных издержек.
Напомним, что Василий ГАНЫШ был задержан на украинско-крымской границе еще в 2015 году.