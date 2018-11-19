NASA провело независимое расследование аварии ракеты "Союз-ФГ" и согласилось с итогами российского расследования аварии. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что американские коллеги "представили математическое моделирование ситуации 11 октября".

По словам Рогозина, проведено независимое расследование, - сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что "Роскосмос" никогда не обвинял представителей США в сверлении отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". "Это была нечистоплотная интерпретация отдельных публикаций в СМИ. Мы эти домыслы категорически отвергаем", — сказал он.