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Донской АПК подвел итоги сельхозгода
20 ноября 2018, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]
В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на Дону подвели итоги работы регионального агропромышленного комплекса в 2018 году, который по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья вышел на 1 место в стране.
- Ростовская область в очередной раз доказала, что надежно стоит на страже продовольственной безопасности страны, - отметил губернатор Василий Голубев. - Без малого 11 млн. тонн зерновых плюс 1,35 млн. тонн масличных – это не просто очередные красивые цифры донского урожая, это надежность и престиж донского края на российском рынке продовольствия.
Конечно, региональный АПК является одним из российских лидеров не только благодаря рекордам по сбору и переработке пшеницы и подсолнечника. Хотя растениеводство традиционно было и остается основой сельского хозяйства на донской земле и показатели здесь неоспоримы. Но кроме того, по итогам десяти месяцев 2018 года южно-российская область находится в пятерке лидеров по производству яйца, молока, овощей и в первой десятке регионов по производству мяса. Ежегодно в регионе также растет производство товарной рыбы. Только за этот год были увеличены объемы на 1,5% (13 тыс. тонн). А объем уловов водных биологических ресурсов вообще вырос на 6% (12 тыс. тонн).
Впрочем, о стабильном росте производства можно говорить практически во всех сферах сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И не случайно, что вместе с ростом производства все последние годы увеличивался и экспорт продукции. Причем на столько, что на сегодняшний день, повторюсь, по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья регион вышел на первое место в России.
Слагаемых успеха донского АПК много. И они ни для кого не секрет. Это, прежде всего, кропотливый труд самих аграриев. Развитая аграрная наука. Создание хорошей инфраструктуры на селе. Ну и, конечно, инвестиционный потенциал региона, а также господдержка сельхозпроизводства.
В 2018 году, например, на поддержку аграрной отрасли и социального развития села в регионе было выделено более 7,1 млрд рублей. При этом государственная поддержка предоставлялась по 37-ми направлениям.
Впечатляют и инвестиции в сельхозпроизводство. В развитие сельской экономики на Дону привлекается порядка 30 млрд рублей. Причем, ежегодно. Не удивительно поэтому, что фактически каждый год открываются десятки новых производств и модернизируются старые.
Как следствие, в Ростовской области на 11% вырос уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве. В рамках мероприятий по социальному развитию села благодаря господдержке улучшили жилищные условия порядка 190 сельских семей. В настоящее время в сельских районах ведется строительство 104 км распределительных газопроводных и 39 км распределительных водопроводных сетей, разрабатывается 29 проектов на строительство объектов газификации и водоснабжения, комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.
Со следующего года начинается реализация национальных проектов. Предприятия агропромышленного комплекса могут принять участие в трех из них: поддержка малого предпринимательства, экспорт продукции АПК, производительность труда и поддержка занятости.
На Дону не сомневаются, что рост производства регионального АПК продолжится. Ведь средства на реализацию национальных проектов – это дополнительные финансы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.
По итогам Всероссийской выставки в Москве «Золотая осень», которая является площадкой для подведения итогов, Ростовская область собрала в этом году богатый урожай наград – более ста, в том числе три гран-при.
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