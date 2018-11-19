Пособие по безработице будет значительно больше

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении минимального и максимального пособия по безработице в 2019 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная величина пособия для граждан, признанных безработными, составит 1500 рублей, максимальная — 8000 рублей. Для признанных безработными граждан предпенсионного возраста - более 11000 рублей.

Ранее минимальная величина пособия по безработице в 2017 году устанавливалась в размере 850 рублей, а максимальная - в размере 4,9 тысяч рублей. Существующая в настоящий момент "вилка" не менялась с 2009 года.