В Башкирии шесть человек погибли в понедельник, 19 ноября, в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей "Лада-Калина" "Богдан". Авария произошла, как уточнили спасатели республиканского управления МЧС, в 15:00 на автодороге Караидель-Бирск-Тастуба в семи километрах от населенного пункта Байкибашево Караидельского района.

"Лада" направлялась в сторону Бирска, "Богдан" — в направлении села Караидель. Погибли четыре пассажира "Богдан" и два пассажира "Лада".

В Башкирии в минувшие выходные погода ухудшилась, местами прошел ледяной дождь. Автомобиль "Лада", попавший сегодня в ДТП, был на летней резине.