16 ноября в Центральном музее Великой Отечественной Войны прошел Форум партийных проектов фракции "Единая Россия". Так, участники форума представили свои проекты, которые были реализованы в городе в 2018 году.

Пленарную часть мероприятия открыл депутат Московской городской Думы Александр Семенников. По его словам, в городе всего было реализовано 14 проектов. Самые значимые среди них: «Крепкая семья», «Безопасная столица», «Здоровое будущее», «Экология Москвы», «Историческая память» и «Детский спорт».

Целью проекта «Здоровое будущее», к примеру, является содействие оказанию качественной медицинской помощи жителям столицы. Таким образом, было проведено 702 мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Особенно примечательной показалась акция «Шаги здоровья» по обучению «скандинавской ходьбе». Она была проведена в госпитале ветеранов войн №2. Пациенты получили необходимую помощь или консультацию.

А проект «Историческая память» был создан для исторического и культурного наследия России. Было также проведено более чем 150 мероприятий, посвящённых исторической направленности.

«Нужно, чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили свои истоки, нашу культуру, историю, великие завоевания и победы. И сохранили все то, что смогли достичь наши предки - деды, прадеды», - высказался депутат Московской городской Думы, а также координатор проекта, Евгений Герасимов.

Проект «Экология Москвы», по мнению его регионального координатора, депутата Московской городской Думы Зои Зотовой, нацелен на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Так, более 70000 человек приняли участие в мероприятиях проекта и более 1500 публикаций в СМИ было опубликовано.

«Проблемы экологии волнуют каждого москвича, поэтому в ходе выставки люди активно работали у стенда проекта. Необходимо сохранять природные системы, уделять особое внимание экологическому просвещению», - пояснила Зоя Зотова.

"Патриотизм - это деятельная любовь к Родине», таким образом, реализация Партийных проектов –лучший способ проявить эту любовь. В 2018 году партийные проекты совершили настоящий рывок по активности, эффективности и открытости. В этом году в работе наших проектов приняли участие более 750.000 человек. Партийные проекты- это инструмент взаимодействия Партии и жителей города. Сегодня, каждый кто разделяет наши цели, может воспользоваться ресурсами «ЕДИНОЙ РОССИИ» в любом из направлений наших проектов", - сказал после выступления представителей проектов Сергей Полозов, начальник отдела партийных проектов МГРО "ЕДИНАЯ РОССИЯ".