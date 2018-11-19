Минобороны опубликовало видео кадров боевой работы истребителей Су-57 в Сирии

Минобороны РФ опубликовало на своей странице "ВКонтакте" видеозапись - кадры боевой работы авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирии. По данным российского оборонного ведомства, в ходе полетов военные на практике проверили летно-технические характеристики Су-57, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работу всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

Испытатели сломали крыло Су-57 и остались довольны

Всего экипажи выполнили в САР более 10 полетов на Су-57. "Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки", — подчеркнуто в сообщении Минобороны во Вконтанкте.

Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.