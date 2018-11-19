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Минобороны опубликовало видео кадров боевой работы истребителей Су-57 в Сирии
19 ноября 2018, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]
Минобороны РФ опубликовало на своей странице "ВКонтакте" видеозапись - кадры боевой работы авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирии. По данным российского оборонного ведомства, в ходе полетов военные на практике проверили летно-технические характеристики Су-57, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работу всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.
Всего экипажи выполнили в САР более 10 полетов на Су-57. "Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки", — подчеркнуто в сообщении Минобороны во Вконтанкте.
Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
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