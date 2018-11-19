Чем опасно появление ребенка на свет раньше срока?

Проблема появления на свет недоношенных детей всегда была в центре внимания, так как роды на ранних сроках влекут за собой множество трудностей и возможных осложнений.

"Во всех регионах статистика по недоношенным детях разная, но в среднем это около 10% от всех беременностей. Но с каждым годом стабильно к этому числу добавляется один процент. Все дело в том, что с современными возможностями медицины многие девушки могут забеременеть: сейчас есть ЭКО, и женщины с трансплантированными органами рожают, хотя раньше это было невозможно. Конечно, эти факторы могут повлиять на то, что ребенок может родиться недоношенным, и тогда за жизнь и здоровье ребенка будут бороться специалисты", - рассказал руководитель отдела неонатологии и педиатрии центра им. В. И. Кулакова Зубков Виктор Васильевич. Об этом пишет Ридус.

Также, по мнению эксперта, все беременности индивидуальны у каждой женщины.