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Чем опасно появление ребенка на свет раньше срока?
19 ноября 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Проблема появления на свет недоношенных детей всегда была в центре внимания, так как роды на ранних сроках влекут за собой множество трудностей и возможных осложнений.
"Во всех регионах статистика по недоношенным детях разная, но в среднем это около 10% от всех беременностей. Но с каждым годом стабильно к этому числу добавляется один процент. Все дело в том, что с современными возможностями медицины многие девушки могут забеременеть: сейчас есть ЭКО, и женщины с трансплантированными органами рожают, хотя раньше это было невозможно. Конечно, эти факторы могут повлиять на то, что ребенок может родиться недоношенным, и тогда за жизнь и здоровье ребенка будут бороться специалисты", - рассказал руководитель отдела неонатологии и педиатрии центра им. В. И. Кулакова Зубков Виктор Васильевич. Об этом пишет Ридус.
Также, по мнению эксперта, все беременности индивидуальны у каждой женщины.
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