Профессор МГУ рассчитал срок разгрома Украины в предполагаемой войне с Россией
19 ноября 2018, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Профессор МГУ Андрей Манойло рассказал, сколько времени понадобится России для разгрома Украины в случае начала вооруженного конфликта. Точка зрения доктора политических наук приведена в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.
Некоторое время назад в телевизионном эфире прозвучало заявление Игоря Смешко, бывшего главы украинской Службы безопасности, который отметил, что в предполагаемом конфликте с РФ армия его страны обречена на поражение. Как полагает Андрей Манойло, ставший собеседником «Свободной прессы», российской армии в случае войны понадобилось бы пять дней, чтобы дойти до Киева. Через еще три дня войска оказались бы на украино-польской границе.
Эксперт подчеркнул, что Москве не нужна война с украинцами, поэтому ждать ее не следует. При этом Манойло не исключил, что в будущем Россия может провести спецоперацию по очищению территории соседнего государства от праворадикальных группировок.
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