Профессор МГУ рассчитал срок разгрома Украины в предполагаемой войне с Россией

Профессор МГУ Андрей Манойло рассказал, сколько времени понадобится России для разгрома Украины в случае начала вооруженного конфликта. Точка зрения доктора политических наук приведена в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Некоторое время назад в телевизионном эфире прозвучало заявление Игоря Смешко, бывшего главы украинской Службы безопасности, который отметил, что в предполагаемом конфликте с РФ армия его страны обречена на поражение. Как полагает Андрей Манойло, ставший собеседником «Свободной прессы», российской армии в случае войны понадобилось бы пять дней, чтобы дойти до Киева. Через еще три дня войска оказались бы на украино-польской границе.

Эксперт подчеркнул, что Москве не нужна война с украинцами, поэтому ждать ее не следует. При этом Манойло не исключил, что в будущем Россия может провести спецоперацию по очищению территории соседнего государства от праворадикальных группировок.