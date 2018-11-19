Глава Роскомнадзора развеял миф об анонимности мессенджеров

Новые правила идентификации в мессенджерах сохраняют тайну переписки пользователей, а предлагаемая мессенджерами анонимность – мнимая, заверил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Постановлением российского правительства введены новые правила идентификации пользователей в мессенджерах. «Правила идентификации – это шаг на пути формирования доверительной и безопасной среды для всех: пользователей, операторов связи, владельцев сервисов и государства», - пояснил глава Роскомнадзора.

Предлагаемая мессенджерами анонимность – мнимая, это не более чем маркетинговый ход. В ходе первоначальной настройки приложение запрашивает доступ к списку контактов в телефоне и идентифицирует, кто из ваших собеседников пользуется этим же мессенджером. Так что «вас уже посчитали», если даже вы просто находитесь в телефонной книге чьего-либо смартфона.

«Новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки. В ходе их исполнения запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации», - заверил Александр Жаров. Комментарий главы Роскомнадзора приводит ТАСС.