Глава Роскомнадзора развеял миф об анонимности мессенджеров
19 ноября 2018, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
Новые правила идентификации в мессенджерах сохраняют тайну переписки пользователей, а предлагаемая мессенджерами анонимность – мнимая, заверил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Постановлением российского правительства введены новые правила идентификации пользователей в мессенджерах. «Правила идентификации – это шаг на пути формирования доверительной и безопасной среды для всех: пользователей, операторов связи, владельцев сервисов и государства», - пояснил глава Роскомнадзора.
Предлагаемая мессенджерами анонимность – мнимая, это не более чем маркетинговый ход. В ходе первоначальной настройки приложение запрашивает доступ к списку контактов в телефоне и идентифицирует, кто из ваших собеседников пользуется этим же мессенджером. Так что «вас уже посчитали», если даже вы просто находитесь в телефонной книге чьего-либо смартфона.
«Новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки. В ходе их исполнения запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации», - заверил Александр Жаров. Комментарий главы Роскомнадзора приводит ТАСС.
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