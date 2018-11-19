Откровения эскортницы, или сколько платят девушкам на острове любви принца ОАЭ

За модным словом «эскорт», увы, скрывается обычная проституция. Хотя обставлено все, что не подкопаться – модельные агентства отбирают красоток, желающих получить легкие деньги, организуют кастинги и даже подписывают договор. Вот только не о съемках для журналов или участия в дефиле, а договор о неразглашении, запрещающий им рассказывать – кто, с кем, где и за сколько…

Ну а дальше как повезет, но вожделенная мечта всех искательниц легких денег из разных стран мира - остров любви наследного принца Хамдана ибн Мохаммед Аль Мактума, который является одним из 13 детей эмира Дубая, и чье состояние оценивается Forbes в 18 миллиардов долларов. Ради этого девочки готовы на все, вот только не всем суждено пройти строгий отбор – возраст от 15 до 23 лет, рост от 173 до 180, ну и внешность модельная, соответственно. Например, Настю Рыбку, которая засветилась на яхте с олигархами, а затем загремела в таиландскую тюрьму за организацию проституции, туда не взяли, не подошла по параметрам. К братьям принца и эмиру Дубая привозят и 14-летних, рассказала одна из бывших «жриц любви», которой удалось побывать в ОАЭ.

«У принца два острова. 50–60 девушек усаживают в один большой автобус и везут до катера. Заранее у всех отбирают телефоны, чтобы никто ничего не мог сфотографировать. Затем всех девушек пересаживают в один большой катер, окна которого закрыты автоматическими жалюзи — чтобы мы не могли увидеть путь и плывут минут 40. На одном острове большая вилла и пляж по кругу. Куча аттракционов, дайвинг, экскурсионная подводная лодка, гидроциклы, банан, бассейн. В общем, все развлечения, которые только существуют. Принц говорил, что любит все новое пробовать. На втором острове бассейн, большая вилла, квадроциклы, велосипеды, поле, трап для посадки Air jet и личный самолет», - цитирует ее издание «СПИД-Инфо».

Девушки обслуживают гостей, например, иностранных инвесторов. На кого укажет хозяин, с тем она и должна пойти. За отказ – отправляют домой, а фантазии у восточных мужчин, прямо скажем, далеки даже от изысков «Камасутры». «По рассказам слышала, что какой-то шейх, имени его не знаю, пригласил девушку домой и, якобы, приказал заниматься сексом с собаками. У него живут два больших натренированных дога. А сам смотрел на половой акт девушки с псами и самоудовлетворялся. После этого заплатил ей приличную сумму и выгнал», - поведала бывшая эскортница. Пребывание на острове проституток оплачивается более чем щедро - 5 тысяч долларов в неделю.

Девушки увозят домой от 70 тысяч долларов — конечная сумма зависит от того, кто сколько времени там пробыл за минусом, конечно, процентов, сутенеров из модельных агентств. Большинству россиянок такие деньги даже и не снились! Поэтому проститутки, как сказку про Золушку, рассказывают истории своих удачливых подружек: «Девушка по имени Ольга — модель из Москвы — увезла оттуда 200 тысяч долларов, Яна из Киева — несколько миллионов за два года. Яна была фавориткой. Она летала к принцу Хамдану отдельно, жила в самом дорогом отеле Дубая. Но Яна еще и любимица принца Саудовской Аравии».

Сам принц, выбирает проституток очень тщательно. Он — сторонник естественных форм, силиконовых Барби на остров даже не пускают, любит скромных, умных и веселых. И далеко не каждая удостаивается чести побывать в его постели, но платят всем без исключения, не то, что наши олигархи, признается экс-проститутка.

«Там все банально, оплата за секс. Условия всех вечеринок прописываются в специальных секретных чатах. Ежедневно приходят разные сообщения о лице, которое платит, сумме, месте проведения мероприятия. Указывается желаемое поведение девушки, одежда и данные по росту, фигуре, цвету волос и т.д. Чиновники, вообще, обычно наобещают с три короба — бриллианты, украшения, но ничего не дарят. Бывают даже изнасилования эскортниц, но все проблемы богатые люди решают с помощью денег. Так же платят и за молчание в случае чего», - рассказала эскортница.