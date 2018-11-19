Бывший кинотеатр «Дружба» в Севастополе передали католической церкви

В субботу, 17 ноября, в фасад здания, в котором ранее находился кинотеатр «Дружба», был вмонтирован четырехметровый крест. Таким образом начались работы по обустройству католического храма, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как рассказали участники крестовоздвижения изданию ForPost, установка такого креста – это временная мера. После переделки бывшего кинотеатра в костел, крест будет установлен непосредственно перед зданием. Точное место постоянного нахождения религиозного символа пока неизвестно.

Отметим, что здание бывшего кинотеатра «Дружба» было передано религиозной организации «Приход святого Климента Римско-католической церкви в Севастополе» 31 мая текущего года. По мнению губернатора города Дмитрия ОВСЯННИКОВА, этим, по сути, была «восстановлена справедливость по отношению к религиозной организации».

В состав католической общины Севастополя сегодня входит около 400 человек. После реставрации в здании бывшего кинотеатра будет установлен орган. Кроме богослужений, в костеле каждое воскресенье будут проводиться концерты органной музыки.