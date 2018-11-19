Салон с Чарли Армстронгом собрал 700 тысяч детям фонда «Андрюша»

"Я готов не только спеть для вас, но и приготовить обед, погладить белье, погулять с вашей собакой", - так зажигательно с юмором представил свой лот Чарли Армстронг. На аукционе Благотворительного музыкального салона Юлии Жаботинской творческий лот от популярного южноамериканского певца был продан за 250 тысяч рублей. Подвес с редким драгоценным камнем – розовым сапфиром ушел за 200 тысяч рублей.

Всего во время благотворительного вечера, организованного Детским фондом "Андрюша", было собрано более 700 тысяч рублей для поддержки одаренных в сфере искусства детей Челябинской области. Эти деньги пойдут на организацию X Юбилейной Премии "Андрюша" в 2019 году.

"Мы очень рады, что формат светских музыкальных салонов полюбился нашим гостям, - сказала руководитель фонда "Андрюша" Юлия Жаботинская, - каждый раз мы стараемся представить разные направления искусства. Сегодня это – джаз. Чарли Армстронг подарил нам частицу своего сердца и таланта— это ощутил каждый из трехсот зрителей".

Перед гостями вечера выступили и яркие звездочки фонда "Андрюша", занимающиеся в направлении эстрадного и джазового вокала. Они cпели в ансамбле с Чарли Армстронгом, а Анастасия Фишер, Марго Стрюкова, Александра Карабешкина и ElensGroup блистательно исполнили сольные композиции. Джазмен Антон Бугаев, играющий на аккордеоне и клавишах, также внес важную лепту в душевную атмосферу салона. Их импровизации с Чарли стали яркими моментами вечера. Afterparty салона продолжалось до поздней ночи. По сложившейся традиции, гости сдвинули столы и под догорающие свечи слушали завораживающий вокал Армстронга.

Детский Благотворительный фонд "Андрюша" благодарит всех гостей и партнеров вечера: Федеральную юридическую компанию "Витакон", Ювелирный дом CHAMOVSKIKH, СК "Легион" – Башня свободы, ООО«Клиника доктора Куликова» - Швейцарская стоматология,салон BABOR Beauty SPA, ГК "Уралкран", "УралАвтоХаус" Официальный дилер Mercedes-Benz, Конгресс-отель "Малахит", ГК «Лудинг», компаниюLa Prima, Салон "Галерея Титул" и Бутик Villeroy&Boch, Агентство приключений «Три О», Студию дизайна «Зубры Графикс», Цветочную мастерскую Игоря Линника, Винотеку Соловьева, флориста Елену Зеленскую; информационных партнеров: Медиахолдинг "Радио Континенталь", Медиахолдинг "31 канал", Медиахолдинг "Гранада Пресс", журнал «Деловой квартал-Челябинск», журнал "План Б", журнал о людях Собака.ru.