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В Балаклаве состоялся массовый заплыв любителей зимнего купания
19 ноября 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшие выходные в Балаклаве состоялся массовый заплыв, в котором приняли участие более 60 любителей зимнего купания, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом сообщила Лилия МЕРКУЛОВА, возглавляющая городское отделение Федерации зимнего плавания России. По ее словам, в день заплыва температура воздуха составила 7 градусов Цельсия.
Также «моржи» поучаствовали в соревнованиях – в заплывах на 25, 59 и 200 метров вольным стилем. За звания лучших сражались спортсмены-любители пяти возрастных категорий. А завершилось соревнование массовым заплывом, передает ТАСС.
«В этом году нам не очень повезло с погодой, - отметила МЕРКУЛОВА. – В Севастополе днем было пасмурно, моросил дождь. Но все же соревнования и массовый заплыв состоялись! Самому младшему участнику нашего мероприятия было 19 лет, самому старшему – 86».
Отметим, что Севастопольское отделение Федерации зимнего плавания существует с 2016 года и объединяет три клуба, в том числе организатора вышеупомянутого мероприятия «Золотая Балаклава».
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