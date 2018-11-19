В Балаклаве состоялся массовый заплыв любителей зимнего купания

В минувшие выходные в Балаклаве состоялся массовый заплыв, в котором приняли участие более 60 любителей зимнего купания, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщила Лилия МЕРКУЛОВА, возглавляющая городское отделение Федерации зимнего плавания России. По ее словам, в день заплыва температура воздуха составила 7 градусов Цельсия.

Также «моржи» поучаствовали в соревнованиях – в заплывах на 25, 59 и 200 метров вольным стилем. За звания лучших сражались спортсмены-любители пяти возрастных категорий. А завершилось соревнование массовым заплывом, передает ТАСС.

«В этом году нам не очень повезло с погодой, - отметила МЕРКУЛОВА. – В Севастополе днем было пасмурно, моросил дождь. Но все же соревнования и массовый заплыв состоялись! Самому младшему участнику нашего мероприятия было 19 лет, самому старшему – 86».

Отметим, что Севастопольское отделение Федерации зимнего плавания существует с 2016 года и объединяет три клуба, в том числе организатора вышеупомянутого мероприятия «Золотая Балаклава».