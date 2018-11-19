Сначала дайте людям разбогатеть, а потом облагайте их поборами

Месяц остаётся до 2019 года, приготовившего домовладельцам новые тарифы на услуги ЖКХ, которые поднимутся за год дважды. Коммунальщики называют цифры 1,7 и 2,4 процента. А это, скорее всего, превысит уровень ожидаемой инфляции, что позволяет говорить, что стоимость коммуналки будет выше доходов.



Уже сейчас стоимость коммуналки составляет от 5 000 рублей, а в северных регионах и того больше. При средней зарплате в 11 тыс. за коммуналку приходится отдавать 7-8 тыс. рублей. Мыслимо ли прожить на остаток одинокому человеку?



С 2019 году в платёжках поползёт вверх в основном пункт вывоза и переработки мусора. Теперь твёрдые бытовые отходы планируется не просто закапывать, а перерабатывать. Поэтому во многих регионах уже определились с новыми мусорными тарифами, которые увеличатся в 30-50 раз! Так, в Переславле-Залесском Ярославской области фирма "Хартия", пришедшая на смену местным мусоровозам, подняла тарифы за вывоз мусора сразу в три раза, не дожидаясь 2019 года! А те, кто ещё медлит назвать своим жильцам стоимость этого пункта - просто перестанут вывозить мусор в 2019 году.



Но этого мало, депутаты думают над тем, чтобы установить социальную норму потребления электроэнергии в 300 кВт, а всё что свыше - предлагают оплачивать по повышенному тарифу. В принципе это не маленькая норма, но что делать тем, у кого электрические плиты, кто живёт в старых домах, которые приходится подтапливать обогревателями, тем, кто у в условиях полярной ночи сжигает больше света? И это при том, что дефицита с электроэнергией в России не наблюдается. Периодически в Москве днём горит уличное освещение, чтобы сбросить переизбыток энергомощностей.



Из всего этого можно сделать вывод, что государство попросту запускает руки поглубже в карманы граждан, а там - кукиш, дырявая пустота. Прежде чем облагать людей поборами, сначала дайте им заработать! С пенсионной реформой умники уже обрушили рейтинг президента Путина, а тарифы ЖКХ могут стать неуправляемой лавиной.



Помните "Повесть о болотной копейке" в первой части романа Горького "Мать", которая олицетворяет зарождение социального протеста. А в данном случае речь идёт уже не о копейках, а о мусорных тысячах на фундаменте подогретого пенсионной реформой и социальной несправедливостью недовольства населения.



