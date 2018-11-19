Пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 1 января

С января будущего года в РФ увеличат минимальный и максимальный размеры пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Соответствующую информацию предоставили в Федеральном фонде социального страхования.

Известно, что минимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком с 1 января 2019 года увеличится до 4,5 тысячи рублей. Что касается максимального размера, то он за полный календарный месяц будет достигать 26 тысяч рублей, передает в понедельник ТАСС.

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей, а максимальный – более 301 тысячи рублей.