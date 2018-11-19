Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве 19 ноября

В Москве сегодня будет облачно и снежно. В этот ноябрьский понедельник осенняя погода станет похожей на зимнюю по всем параметрам, рассказали специалисты метеорологической службы. Водителям Москвы и Подмосковья пора сменить резину, напомнил Гидрометцентр

Сегодня в Москве температура будет держаться около нулевой отметки, верхнее значение показаний термометра не превысит +2 градуса. Будет облачно, ожидается мокрый снег, который тут же будет таять и спровоцирует гололедицу.

Ветер сегодня ожидается северный и северо-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы, его значение составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалисты Росгидрометцентра напомнили московским водителям, что пора сменить летнюю резину на зимнюю. Высока вероятность гололедицы на дорогах, а летняя резина при низких температурах теряет эластичность и не может обеспечить необходимого сцепления с дорожным покрытием, пишет «КП».