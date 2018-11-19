Россияне рассказали о самом опасном виде общественного транспорта

Социологи рассказали, какой вид общественного транспорта является самым популярным у россиян. В ходе опроса также выяснилось, какой транспорт у респондентов считается самым опасным и почему.

Чаще всего россияне пользуются наземным городским транспортом (автобус, троллейбус, трамвай) – 74% опрошенных. Почти две трети (63%) опрошенных пользуются маршрутками. 42% за последний год ездили в междугороднем автобусе. Далее по популярности следуют метро (32%), поезд (25%), электричка (23%).

Самым опасным общественным транспортом россияне считают маршрутное такси (47%). Кстати, в обеих российских столицах, Москве и Санкт-Петербурге, эта цифра доходит до 59%. Самолет считают самым опасным 38% опрошенных. Третье место занял междугородний автобус – о его опасности высказались (23%).

При передвижении на маршрутках 31% пассажиров опасаются аварий по вине водителя. Авиапассажиры чаще всего высказывают опасения из-за технического состояния воздушного транспортного средства (30%), а те, кто пользуются подземкой, боятся террористических актов в метро (33%).

Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан РФ, сообщает РИА Новости.