Колбаса в России может подорожать почти на треть

Плохая новость появилась утром в понедельник для российских любителей колбасы. Согласно последней информации, в нашей стране колбасные изделия могут существенно вырасти в цене – почти на треть.

Экспертный совет при правительстве предложил ввести новую систему субсидий и сборов для производителей различных продуктов в рамках программы "Укрепление общественного здоровья". Как уточняют "Известия", в РФ может появиться акциз в размере около 160 рублей на килограмм колбасы, бекона и сосисок.

Подчеркивается, что все вырученные от данного действия деньги будут направлены на снижение стоимости продуктов здорового питания.