Сто лет со дня рождения: Латвия отмечает век независимости

18 ноября Латвия отмечает День провозглашения Латвийской Республики. В этом году праздник проходит с размахом: стране исполнилось 100 лет.

Немного истории

После окончания Первой мировой войны, когда Латвия все еще оставалась фактически оккупированной немецкими войсками, 18 ноября 1918 года в Риге был провозглашен «Акт о независимости», согласно которому Латвия становилась независимым государством. К управлению страной пришло правительство Карлиса Улманиса, поддерживаемое Антантой.

Однако, еще в течении двух лет в Латвии продолжались военные действия – шла гражданская война, основными участниками были – правительство К.Улманиса, поддерживаемое Антантой, и социал – демократические силы, поддерживаемые Советской Россией. В итоге, 11 августа 1920 года в Риге был подписан мирный договор между Россией и Латвией, в котором РСФСР признал Латвийскую республику как независимое государство.

С началом Второй мировой войны, в 1939 году Германия и СССР подписывают «Договор о ненападении» (также известный как «Пакт Молотова – Риббентропа), и Латвия становится сферой интересов Советского Союза, утратив таким образом свою независимость. После войны, когда страна была оккупирована немецко – фашистскими войсками, а затем освобождена Красной Армией, Латвия стала одной из советских республик. И только 21 августа 1991 года парламент принимает решение о полном восстановлении государственности Латвии.

Но именно дата 18 ноября осталась в истории страны как важный день и имеет огромное значение для латышского народа.

Как Латвия отмечает праздник?









18 и 19 ноября по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Основные события пройдут, конечно, в Риге: фестиваль света, парад военной техники, концерт на набережной, салют.









В военном параде, посвященном 100-летию независимости Латвии, приняли участие более 1700 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных, а также представители войск НАТО, танки, вертолеты. С флагами своих стран в параде принимали участие представители армий союзников Латвии по НАТО из Канады, США, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Албании, Словакии, Словении, Испании, Швеции.

Прошла церемония возложения цветов у памятника Свободы. Среди присутствующих были люди разных национальностей. В церемонии участвовали президент Латвии Раймонд Вейонис, а также президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Исландии Гвюдни Йоуханнессон, Финляндии Саули Ниинисте.









Также в церемонии возложения цветов участвовали бывшие президенты Латвии Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш, Вайра – Вике Фрейберга и все нынешние министры, руководство Рижской думы, депутаты.









Но были и «неожиданности»: литовская делегация во главе с президентом Литвы Далей Грибаускайте из-за неожиданной неисправности самолета военно-воздушных сил страны не смогла вылететь в Ригу. Президент Литвы поздравила латвийцев со столетием независимости в специальном видеопоздравлении, которое записала в аэропорту Вильнюса.









Зато президент Латвии принял участие в празднике и поздравил латвийский народ: «Латвия готова защищать свою страну и народ! В последние годы Латвия значительно укрепила свою обороноспособность, и вместе с нами – союзники из самого сильного в мире военного альянса НАТО. Однако в основе всего находятся люди. Мы сильны в той мере, в какой сами выступать за свою страну».











