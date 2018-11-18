Сегодня российский Дед Мороз отмечает свой день рождения
18 ноября 2018, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня российский Дед Мороз отметил свой очередной день рождения. На праздник в резиденцию главного зимнего волшебника в Великом Устюге съехались и сказочные, и реальные гости.
Поздравить Деда Мороза с днем рождения в его резиденции в Вологодской области собрались сегодня и дети, и взрослые. Среди почетных гостей «зимнего воеводы» были замечены Снегурочка из Костромы, Баба-Яга из Кукобоя, Паккайне из Карелии, Царь Берендей из Ярославской области, Кыш-бабай из Казани, Тол-бабай из Удмуртии, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и многие другие официальные и сказочные лица.
Вологодский губернатор анонсировал конкурс детских рисунков «Я рисую Вологодчину», победители которого смогут приехать в гости к Деду Морозу. И сегодня, в день рождения Деда Мороза, были зажжены огни на первой новогодней елке России. А уже завтра главному зимнему кудеснику предстоит отправиться в предновогодний тур по стране, передает РИА Новости.
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