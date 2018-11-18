Эксперт прокомментировал подорожание продуктов "борщевого набора"
18 ноября 2018, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
В России продолжается рост цен на продукты «борщевого набора». На этой неделе в тройке самых подорожавших продуктов оказались огурцы, помидоры и репчатый лук. Эксперты назвали причину роста цен.
На этой неделе огурцы подорожали на 7,6%, а помидоры – на 6,5%. С конца октября рост цен на эти продукты составил 22,8% и 14,2% соответственно. Репчатый лук на этой неделе вырос в цене на 2,4%.
Подорожали также и другие продукты «борщевого набора» - картофель и белокочанная капуста. Поднялись в цене пшено и куры, пшеничная мука и хлеб, сардельки и колбаса, молоко и сыры.
Практически неизменными остались цены на свинину и говядину, сметану, сливочное масло, творог и куриные яйца. Отмечается снижение цен на морковь, яблоки и подсолнечное масло.
«Началось сезонное подорожание. Большие объемы овощей уже ушли с рынка, и цены начинают расти из-за недостаточного предложения. Морковь тоже недолго будет дешеветь», - пояснил руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин «Российской газете».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес