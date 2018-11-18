В России продолжается рост цен на продукты «борщевого набора». На этой неделе в тройке самых подорожавших продуктов оказались огурцы, помидоры и репчатый лук. Эксперты назвали причину роста цен.

На этой неделе огурцы подорожали на 7,6%, а помидоры – на 6,5%. С конца октября рост цен на эти продукты составил 22,8% и 14,2% соответственно. Репчатый лук на этой неделе вырос в цене на 2,4%.

Подорожали также и другие продукты «борщевого набора» - картофель и белокочанная капуста. Поднялись в цене пшено и куры, пшеничная мука и хлеб, сардельки и колбаса, молоко и сыры.

Практически неизменными остались цены на свинину и говядину, сметану, сливочное масло, творог и куриные яйца. Отмечается снижение цен на морковь, яблоки и подсолнечное масло.

«Началось сезонное подорожание. Большие объемы овощей уже ушли с рынка, и цены начинают расти из-за недостаточного предложения. Морковь тоже недолго будет дешеветь», - пояснил руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин «Российской газете».