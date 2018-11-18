На Крым надвигается шторм, предупреждает МЧС

На Крымский полуостров с понедельника обрушатся ливневые дожди со шквалистым ветром. В связи с этим в Крыму объявлено экстренное предупреждение, спасатели напоминают о мерах безопасности.

«Утром и днем 19 ноября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный до 15-20 метров в секунду, местами до 20-25 метров в секунду», - сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.

В связи с предстоящей непогодой спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности, передает РИА Новости.