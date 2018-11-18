Адвокат Януковича подтвердил его госпитализацию в Москве
18 ноября 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат Виктора Януковича Александр Горошинский подтвердил госпитализацию бывшего президента Украины в НИИ им. Склифосовского и поделился подробностями о состоянии украинского политика.
Виктор Янукович получил серьезные травмы позвоночника и колена и был госпитализирован в московский НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а затем, как сообщили некоторые СМИ, переведен в частную клинику.
"Пока не могу точно раскрывать диагноз, но я лично видел, что человек не может передвигаться", - цитирует адвоката ТАСС. Ранее АН сообщали, что экс-президент получил травмы на одном из подмосковных теннисных кортов.
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