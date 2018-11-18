В Иркутске автобусы стали чаще попадать в ДТП

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники Госавтоинспекции Иркутска проводят тщательную проверку автобусов.

Так, за 10 месяцев 2018 года зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, которые осуществляли регулярные пассажирские перевозки, как передает Телеинформ.

Также, как пишет НСН с ссылкой на Агентство «Москва», на юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей. Один человек получил травмы.