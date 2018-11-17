Рыболовлев опроверг слухи о продаже ФК «Монако»

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, фигурант судебного разбирательства в Монако, не собирается продавать принадлежащий ему футбольный клуб «Монако». Об этом сообщил представитель предпринимателя. Русским олигархам не место в западной элите

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев стал фигурантом судебного разбирательства. Бизнесмена обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Пока продолжается разбирательство, Дмитрий Рыболовлев воздерживается от каких бы то ни было комментариев по этому поводу, считая, что не нужно мешать органам правосудия выполнять свою работу. Поползшие было слухи о возможной продаже футбольного клуба, которым он владеет, прокомментировал официальный представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин.

«Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже футбольного клуба «Монако». Он намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», - цитирует ТАСС официального представителя российского миллиардера.