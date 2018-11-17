В одном из кабинетов больницы в Симферополе обнаружили тело доктора

Утро 16 ноября в больнице крымской столицы выдалось по-настоящему тревожным. В одном из кабинетов обнаружили тело доктора, который трудился в этом медицинском учреждении, пишут «Аргументы недели-Крым».

Судя по всему, врач Максим Б. покончил с жизнью. На месте происшествия была найдена предсмертная записка.

Как сообщает «Комсомольская правда-Крым», умерший доктор работал в больнице анестезиологом. Утром 15 ноября, когда он приехал на работу и заступил на смену, ничего не предвещало беды.

«Он отработал сутки, как положено. А утром 16 ноября его нашли мертвым в кабинете», — сообщил журналистам собственный источник в больнице.

Уже есть некоторые предположения, из-за чего мужчина мог свести счеты с жизнью. Не исключено, что ему был поставлен диагноз «онкологическое заболевание». Также у 40-летнего доктора могли быть проблемы на родине: Максим Б. приехал в Крым из Саратова несколько лет назад.

Отметим, что ни одна из этих версий официально не подтверждена.

Вспоминая умершего доктора, коллеги утверждают, что он был очень красивым мужчиной, высоким, статным. На него то и дело заглядывались женщины.