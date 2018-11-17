Песков поведал о посещении Путиным Псково-Печерского монастыря

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о посещении президентом России Владимиром Путиным Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. По словам пресс-секретаря главы российского государства, Владимир Владимирович действительно посетил Печоры, посетил монастырь вместе с владыкой Тихоном.

Песков уточнил, что кадры о поездке Путина появятся в телеэфире в воскресенье. Митрополит Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов) — епископ Русской православной церкви, митрополит Псковский и Порховский. Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист.