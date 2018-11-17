Из-за ухудшения погодных условий в Москве на дороги вышла спецтехника

Из-за ухудшения погодных условий в Москве на дороги вышла специализированная техника. Заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что после 20:00 субботы, 17 ноября, спецтехника проведет противогололедную обработку дорог.

Как уточнил Бирюков, будет задействована техника для подметания и противогололедной обработки. Чиновник отметил, что в Москве к утру может выпасть до 4 см снега при температуре воздуха минус 1 - плюс 1 градус, - сообщает АГН "Москва".

Обработают проезжие части дорог, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта.

Московское управление МЧС предупредило жителей и гостей столицы о мокром снеге и гололедице в ближайшие часы.