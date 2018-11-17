Социологи зафиксировали у россиян потерю веры в будущее

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в октябре, у граждан России - упаднические настроения. Народ подавлен почти так же, как в 2009 году после глобального экономического кризиса или как после событий на Болотной площади.



Причём произошло падение почти всех индексов - и в политике, и в экономике, и в социальном самочувствии. Масштаб ухудшения фиксируется в пределах 15-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исключением, правда, стал показатель удовлетворённости жизнью. Как ни странно, он вырос на три пункта. Видимо, слава Богу живы, да и ладно...



Прокремлёвские политологи объясняют такое падение эхом пенсионной реформы и отходом от крымского наркоза. Но на деле людей просто унижает социальная несправедливость, когда богатые богатеют, а налоговая нагрузка за них ложится на плечи беднейших слоёв населения - нате вам повышение НДС, пенсионную реформу, налог на самозанятых, увеличение тарифов ЖКХ. А олигархам будут прощать вывод капиталов, у них 13% подоходного налога как у всех, государство спасает их бизнесы от санкций.



Примечательно, что социологи также констатируют, что снижается объективность самих опросов, так как респонденты перестали отвечать правдиво, опасаясь репрессий либо назло путая кремлёвских исследователей. В результате такой провал по региональным выборам и рост протестных настроений. Опираясь на такую социологию можно доиграться до серьёзных недовольств. Нельзя закручивать гайки, пока резьба не сорвётся.



