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Программа реновации в Москве началась еще в двух районах
17 ноября 2018, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
Программа реновации в Москве началась еще в двух районах: Бескудниковском районе Северного административного округа и в районе Фили-Давыдково на западе столицы. В районе Фили-Давыдково началось переселение по программе реновации.
Жителям домов №№ 29 и 31 на улице Олеко Дундича начали выдавать смотровые ордера, - сообщается на сайте московской мэрии.
Жители хрущёвок получат новые квартиры с отделкой в доме № 22 на Малой Филевской улице. Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин Стартовый уточнил подробности: дом на Малой Филевской улице сдан в эксплуатацию минувшим летом. На первом этаже здания организован центр информирования по переселению, в котором переселенцы могут получить консультацию специалистов органов исполнительной власти и городских служб.
В Западном округе Москвы в программу реновации вошли 558 домов площадью почти 1,7 миллиона квадратных метров. Из них 119 домов находятся в районе Фили-Давыдково.
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