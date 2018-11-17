Программа реновации в Москве началась еще в двух районах: Бескудниковском районе Северного административного округа и в районе Фили-Давыдково на западе столицы. В районе Фили-Давыдково началось переселение по программе реновации. В Госдуму внесен проект о реновации по всей России

Жителям домов №№ 29 и 31 на улице Олеко Дундича начали выдавать смотровые ордера, - сообщается на сайте московской мэрии.

Жители хрущёвок получат новые квартиры с отделкой в доме № 22 на Малой Филевской улице. Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин Стартовый уточнил подробности: дом на Малой Филевской улице сдан в эксплуатацию минувшим летом. На первом этаже здания организован центр информирования по переселению, в котором переселенцы могут получить консультацию специалистов органов исполнительной власти и городских служб.

В Западном округе Москвы в программу реновации вошли 558 домов площадью почти 1,7 миллиона квадратных метров. Из них 119 домов находятся в районе Фили-Давыдково.