Разработчики автомобилей теперь специально будут уделять больше внимания дизайну салона для удобства тех, кто захочет предаться любовным утехам в пути. К такому решению пришли британские исследователи, как передает издание SF Gate.

Так, сексолог Юлия Варра согласилась с такими выводами, но также подчеркнула, что такой "маневр" в машине, даже с автопилотом, представляет определённую опасность, пишет НСН.

«Я вообще рекомендую супругам заниматься этим в необычных местах, когда они приходят ко мне на консультацию. Это оживляет брак. Однако, как правило, машина при этом стоит. Если всё происходит в движении, вспоминается ряд анекдотов, когда, например, при столкновении причинное место остаётся у партнёрши. Всё зависит от того, насколько безопасным могут сделать такой автомобиль», - объяснила сексолог.