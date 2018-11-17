"Долгая дорога" актера Эдуарда Павулса

Этого выдающегося актера знают, помнят и любят в Прибалтике. Эдуард Карлович Павулс. Мощный талант и прибалтийское обаяние прославили его не только в Латвии, но и в России. Этот актер, у которого даже небольшая роль, становилась яркой и запоминающейся на экране. Помните отца Марты в сериале «Долгая дорога в дюнах»? Или спившегося режиссера в картине «Театр»? Его последняя работа была роль Маэстро, в фильме «Мистерия старой управы». Нет, он очень хотел работать, но…память сильно подводила его. И Эдуард Карлович понимал это. Были моменты, когда он принимал предложения, например, озвучить документальный фильм…

От автора

Крупнейшая больница Латвии «Пауля Страдиня» решила, к своему юбилею» снять документальный фильм. Я принимала участие в этом проекте как журналист. Помню, что долго выбирали известного латышского актера, который смог озвучить 30-ти минутный сюжет. Прослушали много голосов, но…все было не совсем то! Не было той «завороженности», которая заставляет зрителя слушать… Помог нам в этом директор клиники Марис Плявиньш, он просто сказал: «Иногда у нас лечение проходит Эдуард Павулс. Думаю, что надо поговорить с ним!» Поговорила и влюбилась. Влюбилась в голос, в мужественность, в достоинство. Эдуард Карлович сразу сказал, что он может забыть текст и тем самым доставит неудобства. Чувствовалось, что ему сложно. Но лучше его никто бы не смог этого сделать. Мы решили попробовать. Те, недолгие встречи иногда переходили в интервью – разговор. Мне было интересно, а Эдуарду Карловичу иногда просто хотелось поговорить. Фильм был снят в 2004 году, но полностью актер не успел озвучить его: недомогание, больницы и… уход. Актер Эдуард Павулс умер в 2006 году.

И мне захотелось отдать ему должное: он мало давал интервью, но он любил говорить с людьми. Это то малое, чем я смогу почтить память великого актера и напомнить о его ролях.

- Эдуард Карлович, вы же с детства мечтали стать военным моряком. Но стали актером. Детские мечты не сбылись?

- Куда приводят эти мечты? Я же родился на море и главный промысел – рыболовство. Наша семья жила бедно: отец работал и рыбаком, и пожарным, и чернорабочим. Я видел его тяжелый труд. И сам себе говорил: «Люблю море, но не хочу ловить рыбу. Хочу учиться и стать военным моряком!» А потом ненадолго уехал в Ригу и там судьба моя изменилась: сходил в театр… И стал узнавать, где же можно получить профессию актера. Ничего особенно нет. Окончил студию Художественного театра им. Яниса Райниса, и работал там долго… Но всему свое время! Меня попросили из театра.

- Вас? Но почему?

- Почему? Почему? Проблемы у меня начались со здоровьем. Кому нужны инвалиды? Жаль, конечно, не одно десятилетие проработал, но у руководства театра есть свои планы. Нет, меня так прямо не просили покинуть театр, но вывели, как сейчас говорят, «за штат». А зачем мне это? Я написал заявление и ушел.

- И вы никогда не переступили порог театра?

- Приходил. На свой юбилей. Мне исполнилось тогда 75 лет и Вии (Артмане –пр.ав) тоже исполнилось 75-ть. Руководство решило, что нужно устроить нам праздник. Я любил Вию и сыграл много, много ролей с ней. Да, она меня попросила поучаствовать в этом празднике. Как мог отказать Артмане?

- Ваш прекрасный дуэт в фильме «Театр». Просто великолепно!

- Ладно, ладно…Не стоит так льстить. Там небольшая роль. Что особенного играть? Весь фильм держался на Вии. А я так… Единственное, что вспоминаю и становится неудобно: была сцена, где я даю пощечину Артмане. Я и влепил! По – свойски…А она аж отлетела. Ну, думаю, перегнул палку. Но ничего, посмеялись потом вместе.

- Вы любите свои роли? Есть любимые?

- Я считаю, что все роли надо любить. Все! Свои роли обязательно нужно любить.

- Вы смотрите современное кино?

- Бывает. Но кино практически исчезло! Иногда плеваться хочется: ни сюжета хорошего, ни операторской работы, а актеры со страшной дикцией! Есть даже такие, которых не очень и поймешь. Никакой культуры речи. Может, я становлюсь совсем старым, но и нас ругали тоже. А сейчас скажу, что дай Бог, чтобы больше снимали таких фильмов, в которых я работал. «Театр», «Слуги дьявола», «Двойной капкан» - такие фильмы запоминались, а современные… Говорить не хочу.

- Вы уже на пенсии. Больше не поступают предложений от режиссеров?

- Так нужны же деньги. А сейчас с этим туго. В Риге практически не снимают, а в другие страны я не смогу поехать – здоровье подводит. Вот так и живу. Я же пенсионер, а с деньгами совсем негусто. Лучше буду сидеть у себя в саду и наслаждаться жизнью.

- Да, у вас есть, где подышать: Юрмала, море, сосны…

- Так и тут стало сложно жить. Какие цены! Да и Юрмалу полюбили миллионеры… Дома и землю скупают. А нас куда? Коммунисты когда-то латышей в Сибирь высылали. И зачем сегодня дело стало? Если правительство хочет избавиться от коренных жителей и отдать земли, как сейчас говорят, олигархам, то чего ждать: всех оборванцев в вагон, и – вон! Налог на землю повышают и повышают. А у меня пенсия всего 84 лата. И куда мне? Только на кладбище! Уж не знаю, как смогу все это оплачивать?

- Эдуард Карлович, но не все так страшно. Вас же любят, помнят, помогут…

- Наивны вы… Деньги теперь стоят на первом месте! Кто будет церемониться с больным актером. Я не жалуюсь, но понимаю жизнь. Если предложат и смогу сыграть – прекрасно! Но вы не правы, что детские мечты не сбываются. У меня была мечта – выращивать розы. Долгая дорога вела меня к мечте. Сейчас я чувствую восторг, когда вижу свои розы. И за это судьбе спасибо.

Спустя два года, после 75-летнего юбилея, актер вновь посетил свой родной театр, которому отдал многие годы жизни… На любимой сцене театра «Дайлес» с Эдуардом Павулсом прощалась и труппа, и зрители. Никогда не видела такого скопления народа и столько цветов. В последний путь провожали великого артиста стоя и аплодируя…



