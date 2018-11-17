Диетолог: Ожирение нельзя рассматривать отдельно от избыточного веса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что сейчас 26% женщин РФ страдают от ожирения, с такой же проблемой столкнулись 14% мужчин. Об этом сообщает «Российская газета».

«Конечно, в России, как и других странах, есть тенденция к массовому ожирению. По сути эту цифру нужно удваивать и говорить о том, что чуть ли не половина страны страдает избыточным весом и ожирением. Такие данные были давно. Если вице-премьер говорит о том, что состояние ухудшается, значит, они стали ещё хуже», - пояснила врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова. Об этом пишет НСН.

Также, как передает информационно-аналитический портал mir24.tv, ранее ученые нашли вещество, которое способно победить один из самых агрессивных видов онкологии - рак поджелудочной железы. Известно, что такой вид опухоли чаще развивается у людей, которые в подростковом возрасте страдали ожирением.