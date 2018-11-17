В Иркутске в собственном доме сгорел мужчина

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, рано утром 17 ноября в Иркутске загорелся одноэтажный деревянный дом и гараж. Из дома эвакуировали четырех человек, один погиб.

– Было принято решение запросить дополнительные силы и эвакуировать людей из домов, которые от высокой температуры начали парить. В составе звена газодымозащитной службы мы проникли в дом, в густом дыму в одной из комнат на кровати обнаружили мужчину. Вытащив его на свежий воздух, начали проводить реанимационные мероприятия, – рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части №5 Максим Попов. Об этом сообщает Телеинформ.

Также, как передает НСН с ссылкой на RT, ранее в Иркутской области произошла авария. Школьный автобус перевернулся. Не менее 11 человек пострадали.