В Аргентине сообщили, что подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая год назад, обнаружена. Объект удалось найти благодаря работе дистанционно управляемого аппарата компании Ocean Infinity.

В Министерстве обороны и ВМС Аргентины отметили, что подлодка была найдена на глубине 800 метров, передает утром в субботу РИА "Новости".

Накануне сообщалось, что в районе, где ранее исчезла субмарина "Сан-Хуан", американская компания Ocean Infinity обнаружила предмет, длина которого составила около 60 метров. К месту находки направили судно Seabed Constructor, чтобы обследовать его с помощью управляемого подводного аппарата.