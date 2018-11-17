ВМС Аргентины: найдена пропавшая год назад подлодка "Сан-Хуан"
17 ноября 2018, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Аргентине сообщили, что подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая год назад, обнаружена. Объект удалось найти благодаря работе дистанционно управляемого аппарата компании Ocean Infinity.
В Министерстве обороны и ВМС Аргентины отметили, что подлодка была найдена на глубине 800 метров, передает утром в субботу РИА "Новости".
Накануне сообщалось, что в районе, где ранее исчезла субмарина "Сан-Хуан", американская компания Ocean Infinity обнаружила предмет, длина которого составила около 60 метров. К месту находки направили судно Seabed Constructor, чтобы обследовать его с помощью управляемого подводного аппарата.
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