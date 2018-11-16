Появились доказательства избиения Кержаковым жены Миланы Тюльпановой

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков бил свою жену Милану Тюльпанову.

О том, что Кержаков избил супругу, мать маленького сына в швейцарском Цюрихе, рассказал адвокат Миланы Александр Добровинский.

Малана Тюльпанова подала на развод с Кержаковым в октябре. Сейчас супруги ведут бракоразводный процесс.

"Мы располагаем всеми доказательствами. Все это будет фигурировать в суде. Также мы будем добиваться возвращения ребенка Милане Кержаковой", — цитирует адвоката Миланы Александра Добровинского Р-Спорт.

Сын Миланы и Кержакова Артемий во время процесса будет жить с мамой. Кержаков отбирал ребенка у супруги. О разладе в семье футболиста стало известно мае, после того, как Тюльпанова рассказала, что больше не поддерживает отношения с Кержаковым.

Они прожили чуть более двух лет. Известно, что Кержаков со скандалом развелся с Екатериной Сафроновой. Ему удалось лишить женщину родительских прав на их общего сына, Катя была уличена в потреблении запрещенных веществ.