Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели убийство ребенка в Твери, женщина-«вампир» в Новосибирске, отравление угарным газом в Ессентуках и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери женщина убила четырехмесячную дочь и пыталась покончить с собой. 10 ноября женщина, находясь в спальне, руками повернула голову малолетней дочки на бок, прижала ее к подушке, из-за чего девочка умерла. После этого женщина порезала себе шею, но ее успели спасти, сообщает Афанасий-бизнес.

Дмитрий Медведев посоветовал китайским туристам побывать на Камчатке. По мнению премьер-министра, очень интересным является посещение природных достопримечательностей. Таких как Камчатка, Байкал, другие природные заповедники, заказники, на севере страны, на юге страны. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Женщина-«вампир» порезала любителя интернет-знакомств в Новосибирске. В ночь на 25 февраля нынешнего года мужчина познакомился с девушкой в социальной сети. Он предложил новой знакомой встретиться, после чего они купили алкоголь и поехали к нему домой. Началось все неплохо, но на рассвете ситуация изменилась. Она нанесла ему ножевое ранение. Об этом пишет НДН.инфо.

Девушка украла у спящего друга более 38 тысяч рублей. Как сообщает Новый вариант с ссылкой на пресс-службу УМВД по Кировской области, 27-летняя местная жительница пришла в гости к приятелю. Дверь в квартиру была открыта, сам мужчина спал. Она попыталась его разбудить, но не смогла. Тогда девушка взяла у друга карточку и мобильник, и поехала в районный центр. Она воспользовалась услугой онлайн-банка и перевела на свой счет деньги.

В Калининградской области под колёсами автомобилей побывало более 7,5 тыс. пешеходов. С начала года под колёсами автомобилей побывало более 7,5 тысяч пешеходов. Доля таких аварий составляет 31 % от общего числа, и, как правило, характеризуется повышенной травмоопасностью. Об этом пишет НИА Калининград.

В центре Екатеринбурга затопило улицу из-за порыва теплотрассы. Специалисты быстро спохватились и прибыли на место аварии, чтобы локализовать место повреждения на магистральном трубопроводе, передает Vestiural.

В Самаре девочки-подростки пытались сбыть крупную партию наркотиков. 16-летняя подозреваемая приобрела наркотическое средство, общей массой более 60 грамм, а 1 ноября 2018 года 17-летняя подозреваемая нашла наркотическое средство, общей массой более 140 грамм, находящееся в свертке, в котором было 100 пакетиков, с целью последующего сбыта. К счастью, довести задуманное подозреваемые не смогли, сообщает SamaraToday.

В Ессентуках семья из четырёх человек отравилась угарным газом и осталась жива. Как пишет Ставропольский Репортер, мужчина, помощь пострадавшим была оказана вовремя. Газовые службы проверили их дом и установили, что причиной ситуации стала неисправность вытяжной системы водонагревательной колонки.