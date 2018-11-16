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«В гостях у цифры»: на ТВ расскажут о биткоинах, блокчейнах и ICO
16 ноября 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
На телеканалах «МИР» и «МИР 24» вышла программа о цифровой революции. Авторы обещают простым языком рассказывать о сложных понятиях и процессах: что такое блокчейн, как правильно майнить и заработать на криптовалютах. Автор и ведущий – Денис Терехов, управляющий партнер агентства «Социальные сети», один из главных российских экспертов в области цифровых коммуникаций.
Что такое криптовалюта? Сегодня это один из самых популярных запросов в поисковых системах. Ответ на него теперь не нужно искать в интернете или на дорогих семинарах. Достаточно раз в неделю смотреть новую программу «В гостях у цифры» на телеканале «МИР» или ее повторы на телеканале «МИР 24», а также «МИР PREMIUM».
«Мы поставили для себя довольно сложную, почти не решаемую задачу, с помощью, например, яблока, каких-то игрушек, деревяшек рассказывать о сложных процессах», – рассказывает Денис Терехов.
Это первая на российском ТВ попытка рассказать о цифре просто и объяснить сложные процессы, связанные с технологией блокчейн, криптовалютами, умной экономикой, цифровыми коммуникациями, так, чтобы даже ребенок мог понять, что к чему. Именно поэтому в первом выпуске программы можно увидеть 10-летнюю дочь автора – Настю. Послушав рассказ папы, она решает, понятно ли он объяснил или нет.
В программе будет несколько постоянных рубрик – самые важные события из мира цифровой экономики, обзор каналов и видеоблогов, где рассказывают про криптовалюты и новые проекты, анонсы любопытных конференций и форумов, посвященных этой теме. Особое внимание автор уделит тому, как меняется цифровое пространство в странах СНГ и Грузии.
«Я думаю, мы не обойдем тему цифровизации телевидения, потому что это один из самых масштабных инфраструктурных проектов, о котором даже на мировом уровне говорят с неким придыханием. Ну а так вот в эти 10-12 минут каждую неделю мы постараемся вместить в плотном темпе четыре-пять постоянных рубрик», – говорит автор и ведущий шоу.
«В гостях у цифры» – программа для широкой аудитории: студенты начнут зарабатывать на майнинге, а пенсионеры смогут хранить свои сбережения в биткойнах. Смотрите по пятницам на телеканале «МИР» в 10.10, на «МИР 24» в 07:15, 10:45 и 17:30. А также на телеканале «МИР PREMIUM» в 10:15. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.
СПРАВКА:
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» – это содружество ресурсов. На сегодняшний день это телеканалы «МИР», «МИР 24», «МИР PREMIUM», радиостанция «МИР», информационно-аналитический интернет-портал mir24.tv, а также многофункциональная спутниковая система «МИР-Телепорт». Зона вещания МТРК распространяется на 19 государств, общий охват аудитории – более 154 млн человек. Председатель МТРК «Мир» – Радик Батыршин.
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