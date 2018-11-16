Утвержден новый мировой эталон килограмма

Во Франции метрологи утвердили новый эталон килограмма. Во французском Версале на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам килограмм, ампер, кельвин и моль получили новые, более точные физические определения, выраженные не через объекты реального мира, а через абстрактные математические константы.

Ранее эталоном служил цилиндр из платино-иридиевого сплава, хранящийся в Международном бюро мер и весов в городе Севр во Франции. Ученые обнаружили, что его масса постепенно уменьшалась.

Теперь в качестве эталонного килограмма будет использоваться универсальная формула, основанная на принципах квантовой физики.

Решение о переходе на новый эталон принято в рамках перехода к обновленной Международной системе единиц (SI, СИ). На предыдущем этапе обновления системы SI были утверждены новые стандарты секунды (время), канделы (сила света) и метра (длина).

Новый эталон килограмма утвержден в пятницу в Версале на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам. Трансляция проходила на официальном канале конференции в сети YouTube.