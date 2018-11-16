Умерла жена первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

Супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Сакина умерла на 80-м году жизни. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование родственникам Сакины Шаймиевой.

Сегодня в Казани в мечети Аль-Марджани прошла церемония прощания с Сакиной Шаймиевой. Ее похоронили на старом татарском кладбище в Ново-Татарской слободе (Ново-Татарском кладбище).

О кончине супруги Минтимера Шаймиева сообщили в пресс-службе президента Татарстана, - передает РИА Новости.

Сакина Шаймиева родилась в 1939 году в Казани. Работала в Калининском районе республики, где познакомилась с Минтимером Шаймиевым. Они поженились в 1961 году.

"Супруга первого президента Татарстана, государственного советника республики Минтимера Шаймиева Сакина Шаймиева была скромной и доброжелательной женщиной и играла важнейшую и роль в жизни мужа", - говорится в некрологе, подписанном представителями власти республики.

В своей книге "В тени Минтимера" Сакина Шаймиева написала о любимом муже: "Я свое предназначение всегда видела и вижу в создании надежного и комфортного тыла для моего власть предержащего мужа. Для меня очень важно всегда оставаться собой. Мое участие в делах мужа сводится к сочувствию и сопереживанию".