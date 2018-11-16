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Путин высказался об обеспечении льготников лекарствами - проблема есть
Президент: бюджетные деньги очень часто "утекают сквозь пальцы"
16 ноября 2018, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин провёл выездное совещание о мерах по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения россиян и высказался по поводу обеспечения льготников необходимыми лекарствами.
По словам российского лидера, в целом на лекарственное обеспечение в нашей стране ежегодно тратится более 380 миллиардов рублей бюджетных средств". Он призвал "чётко, ясно понимать, насколько рационально они используются".
Путин подробно остановился на теме "доступности именно льготных лекарственных препаратов". "...далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеют право на льготные лекарства, сколько пользуются льготой и по какой из госпрограмм", - заметил он и сделал вывод: "..это означает, что если нет должного учёта, то бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы. И главное – не все льготники получают нужные им препараты".
Президент отметил, что в разных регионах отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан.
"Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них", - цитирует пресс-служба Кремля президента.
"Повышение качества и продолжительности жизни граждан – это одна из ключевых целей развития страны", - напомнил Путин министрам.
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